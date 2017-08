香港兩船相撞釋出油污 環境局否認遲通報（視頻）

By

【i-CABLE】

香港南區深水灣及龜背灣泳灘發現油污,令關閉的泳灘增至13個。環境局預計要清理泳灘仍要數日時間,要完全清理好,相信要一至兩星期,又指棕櫚硬脂無影響海洋生態環境及人體健康。

一堆一堆棕櫚硬脂隨海水湧上岸邊,食環署工人於南丫島牙較灣密密清理,見到有死魚夾雜在油污中。環境局和海事處等多個部門到場巡視,又說根據內地部門所說,上星期四有兩艘船在香港水域西南面約數浬之外碰撞,一個運載約1,000噸棕櫚硬脂的貨櫃跌入海中,兩日後通知本港海事處,當局否認通報遲了。

環境局副局長謝展寰說,廣東省和香港這數天清理了大約90噸,預計仍有100至200噸要清理,需時一至兩星期,又指處理棕櫚硬脂跟普通油污不同。

他又說每日都會抽驗海水樣本,初步沒有發現問題,漁護署亦無收到報告,指有大量魚類受影響。至於清理油脂的費用及賠償責任,要稍後研究。

環境局說已清理的棕櫚硬脂會先收集起來,因為當中夾雜不少泥沙、垃圾,會與環保組織研究能否循環再造成為肥皂或蠟燭,若不能便要丟棄到堆填區。

