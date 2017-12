美國總統特朗普改變美國數十年來外交政策,宣布承認耶路撒冷為以色列首都,並指示國務院將駐以色列大使館遷至耶路撒冷,觸發以巴新一輪暴力衝突,據報逾40人受傷。

在巴勒斯坦自治政府根據地、西岸拉姆安拉,巴勒斯坦人向以軍擲石,焚燒車胎抗議,他們聲言耶路撒冷是巴勒斯坦國首都。

伯利恆、希伯倫,以及加沙等地亦有類似示威,以色列軍方發射催淚氣體,據報又以實彈及橡膠子彈驅散人群。

特朗普承認耶路撒冷為以色列首都的決定,據報在白宮內部意見分歧。

