巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯宣稱,不再接受美國調停以巴和談。

阿巴斯、伊朗總統魯哈尼等57個穆斯林國家領袖,在土耳其伊斯坦布爾出席伊斯蘭合作組織緊急峰會。

組織在公報宣布承認東耶路撒冷為巴勒斯坦首都,又譴責美國總統特朗普承認耶路撒冷為以色列首都,做法違反國際法,要求美國退出以巴和談。

阿巴斯指特朗普的決定是罪行,表明不再接受美國擔當以巴和談調停者,要求改由聯合國代替,輪任主席、土耳其總統埃爾多安則批評以色列是恐怖主義及佔領國家。

