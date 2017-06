巴基斯坦運油車翻側爆炸 至少157人死亡

By

巴基斯坦發生嚴重意外,一輛運油車在公路翻側,大批居民到場偷油,期間發生爆炸,造成至少157人死亡,逾百人受傷,警方相信有人吸煙導致爆炸。

爆炸現場冒出濃煙,翻側的運油車亦露出火光,消防員射水撲救,爆炸威力強大,多輛汽車和電單車受波及損毀。事發在旁遮普省巴哈瓦爾布爾市郊的公路,一輛運油車轉彎時懷疑失控,翻側並漏油。

大批居民由當地清真寺的廣播,得知運油車漏油後,到現場使用容器,盛載灑滿一地的石油,同時亦有不少人圍觀。

警方已指示交通改道,但難阻蜂擁而來的居民,期間懷疑有人吸煙引起爆炸,很多人未能逃生,不少屍體被燒至無法辨認身分,稍後要靠 DNA 辨認。

傷者不少人大面積燒傷,但由於當地醫院醫務人員不足,部分傷者要送至近100公里外的木爾坦救治。總理謝里夫慰問死者家屬及傷者,並指示旁遮普省政府,向傷者提供全面醫療支援。

