Daly City附近雙重謀殺案 警拘兩疑犯

聖馬刁縣Daly City附近的Broadmoor區週日發生一宗雙重命案,聖馬刁縣一名縣參事證實,警方已拘捕兩名涉案疑犯。

被捕疑犯分別是20歲男子Devin Lum,來自南舊金山,他涉嫌觸犯兩項謀殺罪被捕,另一名被捕男子來自東灣奧克蘭市(屋崙),名叫Guardado Duff,現年23歲,他涉嫌充當幫兇被捕。

聖馬刁縣參事David Canepa證實,兩名疑犯已落網,並向死者家屬致哀。

事發於週日晚8時半左右,地點在Hillside Market外,Hillside大道夾Villa街。

聖馬刁縣法醫處已證實,死者分別是21歲舊金山女子Vanessa Guillory,以及22歲半月灣男子Michael Garcia-Salem,前者當場死亡,後者送院後不治。

本案還有第3人中槍受傷,沒有生命危險。

警方相信兇徒與受害人相識,而在命案發生前,雙方曾起衝突。

