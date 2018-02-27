Daly City附近雙重謀殺案 警拘兩疑犯

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【KTSF】

聖馬刁縣Daly City附近的Broadmoor區週日發生一宗雙重命案，聖馬刁縣一名縣參事證實，警方已拘捕兩名涉案疑犯。

被捕疑犯分別是20歲男子Devin Lum，來自南舊金山，他涉嫌觸犯兩項謀殺罪被捕，另一名被捕男子來自東灣奧克蘭市（屋崙），名叫Guardado Duff，現年23歲，他涉嫌充當幫兇被捕。

聖馬刁縣參事David Canepa證實，兩名疑犯已落網，並向死者家屬致哀。

事發於週日晚8時半左右，地點在Hillside Market外，Hillside大道夾Villa街。

聖馬刁縣法醫處已證實，死者分別是21歲舊金山女子Vanessa Guillory，以及22歲半月灣男子Michael Garcia-Salem，前者當場死亡，後者送院後不治。

本案還有第3人中槍受傷，沒有生命危險。

警方相信兇徒與受害人相識，而在命案發生前，雙方曾起衝突。

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