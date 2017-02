張大千「大風堂」三代畫展在南灣展出 （視頻）

By

南灣矽谷亞洲藝術中心將從這個週六開始展出著名畫家張大千祖孫三代的畫作。

著名畫家張大千和哥哥張善子於1926年成立了「大風堂」畫室,至今已有90年歷史,門下共有一百多名弟子,至今這些門人弟子仍在傳授畫藝。

張大千的外孫蕭自明說,雖然張大千家族有40多人,但能在門下做弟子的家人卻只有五人,”所以他要求第一,你要有這方面的悟性,要能夠對繪畫還能夠有這種熱愛,還能夠接受這些東西,他這方面要求是很嚴的,不是說是子女你都是(弟子)。”

張大千於1970年代旅居加州Monterey縣的Carmel市七年,期間也創作了不少潑彩及潑墨畫,蕭自明說,”外公並不是只有一種類型的繪畫,比方他有山水,有花鳥等等作品,是大家比較熟悉的,另外,我們就說到像這些後期潑墨的這些畫,都是七十年代在加州住的時候創作的,這些都是很有代表性的。”

這幅《湖山高隱》就是張大千潑彩畫中的一幅代表作品,蕭自明介紹說,他外公張大千的畫最早是注重學習古人,後來是整個大自然萬物,最後是由心而發。

在書法上,張大千也有展現明顯個性,蕭自明說,外公,是一個非常坦蕩的人,”我們從兩個意義上講,一個是從他的書法上,一個欣賞的角度上講,那是一個非常值得去閱讀的。另外一個就是說,對了解外公的他的個性,他的人生去讀一讀也是覺得很有意義的。再一個就是說他為朋友,做續他是怎麼用功用心的。”

這次是硅谷亞洲藝術中心第三次舉辦張大千畫展,主辦者之一的舒建華說,這次的主題就是要展現「大風堂」作品的精髓,”我們做這個展覽,就是向觀眾朋友來表達這個思想,這也是他們張家,張保羅和他的姐姐張心瑞女士,他們兩位都是快八、九十歲的老人了,這也是他們的心願。”

矽谷亞洲藝術中心這次共展出大風堂三代作品85件,展覽將從2月18日開始,預計會到3月8日結束。

