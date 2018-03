By

【i-CABLE】 德克薩斯州奧斯汀發生連環包裹爆炸案,至少一死兩傷,警方相信和月初另一宗犯案手法相近的案件有關。

警方連同聯邦調查局人員到第一宗爆炸案現場,拉起封鎖線調查。

奧斯汀警方當地星期一早上接報,東部一處民居發生爆炸,到場後發現一名17歲男子當場死亡,一名成年女性受傷,隨即送院。

警方指,受害人發現家門前有一個包裹,帶到屋內拆開時,包裹爆炸。

而在5小時後,在東南部亦發生同類事件,一名70多歲女性受傷送院。警方相信這兩宗案件,連同當地月初一宗犯案手法相近的案件有關連。

警方又指,3宗案件受害人都是非裔居民,而包裹都不是由本地送遞服務送出。

警方呼籲居民不要打開任何可疑郵包,正聯同聯邦調查局調查案件是否涉及種族仇恨。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。