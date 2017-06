Pacific市擬推租務管制 11月交選民公投（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

中半島Pacifica正在考慮是否要實施租務管制,有關議案將會在11月交由當地選民公投。

Pacifica市議會日前通過暫停實施一項臨時性租金管制,另外還通過將一項建議實施租務管制的提案,在11月交由選民公投。

提案建議,限制市內多單位住房加租,並要屋主有正當理由才可逼遷房客,有租客表示歡迎。

租客Livona Powell說:”我認為需要,因為現在的房租太貴了,特別是這裡有很多新住房和發展計畫。”

租客Shonte Stephenson亦說:”我認為早就該如此了,也是高度需要的,可以幫助調整房租增加,也可以在租約改變時幫到租客。”

有不願上鏡的華裔屋主向本台表示,反對這項提案,認為應該尊重市場機制,而不是把責任轉嫁到屋主。

也有密切關注本提案的華裔房地產經紀出面為屋主發聲。

房地產經紀何燕(Sissy Riley)說:”我個人還有我的客人,還有我的家人都深受租務管制深受其害,所以我滿關心這個提案,它不但是對房東不公平,其實對房客也不公平。”

Pacifica這項提案並未明確列出租金調漲的上限,而是以商業價格指數為基準,通常在百分之一點多,到百分之三不等,何燕認為這對屋主來說根本不敷成本。

何燕說:”你還有電費、水費和垃圾費,這些都要往上漲,還要加上木工維修房屋,這些都要漲價,所以對房主來說一點都不公平。”

提案如獲得通過,不但對於Pacifica的租屋市場會有重大影響,可能也會起到帶頭作用,影響聖馬刁縣其他城市跟進。

目前聖馬刁縣除了東Palo Alto有類似限制外,其餘城市並沒有租務管制。

