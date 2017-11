By

【KTSF 崔凱橋報導】

中半島Pacifica週末發生破壞汽車案件,在一個住宅區約有20輛汽車被人刮花。

現場是Terra Nova大道1300號地段,警方表示,週六早上有人報案表示,一輛汽車被人用鑰匙刮花車身,警方抵達現場之後,發現在Everglades Drive和Lerida Way一帶,約有20輛汽車同樣被刮花。

本台記者週一早上到現場採訪,發覺這裏主要是公寓住宅,街上停滿了車,有居民表示,這裏一向寧靜,治安不錯,警方表示案發當晚,附近一家高中舉行了一場足球賽。

警方懷疑賽後有人破壞停在街上的汽車,警方表示會查看附近居民提供的閉路電視錄像,市民如果有任何線索請致電:(650) 359 4444與警方聯絡。

