生物科技公司群起反對 南舊金山中資商住項目叫停（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

根據舊金山商業時報報導,一個中資集團原本將會在南舊金山Oyster Point一塊地皮興建辦公室大廈及1,200個住宅單位,不過因為受到附近的生物科技公司反對,發展商被逼叫停有關的房屋發展項目。

Oyster Point的發展商是中資公司綠地集團的子公司,去年向南舊金山市府提出將Oyster Point共225萬平方呎,本來獲批用作興建辦公室以及生物科技研究的用地,當中部份改為興建7座住宅大廈,預計會有1,200個住宅單位。

不過這個計劃引起了在南舊金山生物科技公司的不滿,包括當地最大的雇主Genentech。

Genentech指,Oyster Point附近一帶的用地,一向是生物科技公司的集中地,住宅與生物科技發展格格不入,如果加入住宅,可能會妨礙當地公司的業務發展。

Genentech亦指,發展商興建住宅的同時,亦沒有計劃加入任何交通配套,去配合居住人口的增加,因此住宅建成後,有可能令當地交通造成擠塞。

因此發展商在3月27日去信南舊金山市府表示,決定將計劃中的房屋項目擱置,直至另行通知。

