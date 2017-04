三和中餐館屹立舊金山百年 老闆分享營商之道（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

在舊金山華埠有過百年歷史的中餐館三和,去年就獲選為華埠4大傳統商戶之一,屹立百年不倒的秘訣是什麼呢?

著手經營這間有過百年歷史的老店,還要令店鋪的歷史一直延續下去,究竟要有何秘訣呢?

老闆之一的何繼彤40多年前由中國移民來舊金山,他表示,當年的三和是小本經營,在當中工作的人,既是老闆亦是員工,而他的爸爸當時就是其中一個。

何繼彤坦言,當時沒有現代生意人的雄心壯志,接手生意是平常心,為的是一碗安樂茶飯。

何繼彤說:”當時你說是幾十年前,根本就可以說是經濟移民,來到這裡為了想尋求一些較好的生活,所以才來到美國,來到這裡,自己又沒有一技之長,來到這裡有父業,就繼續接手這些東西,我們最初其實沒有自己的理念,沒有說想餐館想怎樣,只希望餐館有穩定的生意,能夠可以應付到日常的開支,就是自己最終的理想,沒有說想餐館變成一個怎樣的模式。”

幾十年過去,何繼彤漸漸地確立了三和獨有的特色,就是在舊有的傳統食譜上,加入顧客的意見,煮出因應不同顧客口味而成的菜式。

何繼彤說:”基本上我們就比較注重按照客人的口味,所以我跟廚師講,不要按照太傳統的中國方式來煮,菜式好與不好,不是由我們說好與不好,是客人,要盡量去達到其要求,但我們都不會離開中國菜的基礎。”

中國人始終都是念舊,搬來新鋪,何繼彤亦想保留一些舊店的風味,門口的霓虹燈招牌、店裏的桌面,都由舊店搬過來。

店內一個運送食物的機器,由舊的店鋪運送到新的店鋪,不過不同的是,當年是用手拉,現在以經改由機械運作,當年是運送食物到不同的樓層,但現在就主要運送一些用過的碗碟。

腸粉是三和其中一個最受歡迎的菜式,何繼彤表示,造腸粉沒有秘訣,要的只是下苦功,他雖然是老闆,但每天要做十幾小時,一早就要起床磨米,準備米漿來做腸粉皮,而他亦要求肉類供應商要為他提供最新鮮的食材,當然少不了因應本地顧客的口味作出調整。

何繼彤說:”我的叉燒全部要瘦的,因為在中國人的口味上,叉燒很多人不會喜歡全瘦,從我自己的角度,我食叉燒總是要有點肥肥的,但很多顧客不希望有肥肉在裏面,特別現在的人很注重身體健康,或者其他某方面,顧客多數接受叉燒是全瘦的。”

三和的食物可以說是愈來愈受歡迎,除了華人顧客外,亦受到很多非華人及遊客的青睞,何繼彤承認,生意做得越久,發覺餐廳的存在有ㄧ種傳承的責任。

何繼彤說:”就如你說的中西文化結合,因為不單只西人,好像我的女兒那些土子,土生土長的中國人,年輕的那一輩,就像食粥,粥是怎樣的,他們都不知道是什麼回事,所以我覺得有些年長的父母帶他們一些年輕的來,給他們看粥是什麼,教他們怎樣怎樣,我覺得這樣宣揚中國的飲食文化是一個幾好的事情。”

這次得到市府頒授傳統商業的名函,何繼彤認為,是對經營小生意的一種肯定,亦是令他們繼續往前的動力。

何繼彤說:”很希望這間餐館,這個故事繼續下去,讓年輕人亦知道三和,我覺得三和這個地方不單只是一個餐館,由於它這麼久歷史,見證了大地震,新移民一邊的過來,見證了很多東西,看著華埠的變遷,我想在新的環境裏能夠繼續下去。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。