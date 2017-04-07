三和中餐館屹立舊金山百年 老闆分享營商之道（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

在舊金山華埠有過百年歷史的中餐館三和，去年就獲選為華埠4大傳統商戶之一，屹立百年不倒的秘訣是什麼呢？

著手經營這間有過百年歷史的老店，還要令店鋪的歷史一直延續下去，究竟要有何秘訣呢？

老闆之一的何繼彤40多年前由中國移民來舊金山，他表示，當年的三和是小本經營，在當中工作的人，既是老闆亦是員工，而他的爸爸當時就是其中一個。

何繼彤坦言，當時沒有現代生意人的雄心壯志，接手生意是平常心，為的是一碗安樂茶飯。

何繼彤說：”當時你說是幾十年前，根本就可以說是經濟移民，來到這裡為了想尋求一些較好的生活，所以才來到美國，來到這裡，自己又沒有一技之長，來到這裡有父業，就繼續接手這些東西，我們最初其實沒有自己的理念，沒有說想餐館想怎樣，只希望餐館有穩定的生意，能夠可以應付到日常的開支，就是自己最終的理想，沒有說想餐館變成一個怎樣的模式。”

幾十年過去，何繼彤漸漸地確立了三和獨有的特色，就是在舊有的傳統食譜上，加入顧客的意見，煮出因應不同顧客口味而成的菜式。

何繼彤說：”基本上我們就比較注重按照客人的口味，所以我跟廚師講，不要按照太傳統的中國方式來煮，菜式好與不好，不是由我們說好與不好，是客人，要盡量去達到其要求，但我們都不會離開中國菜的基礎。”

中國人始終都是念舊，搬來新鋪，何繼彤亦想保留一些舊店的風味，門口的霓虹燈招牌、店裏的桌面，都由舊店搬過來。

店內一個運送食物的機器，由舊的店鋪運送到新的店鋪，不過不同的是，當年是用手拉，現在以經改由機械運作，當年是運送食物到不同的樓層，但現在就主要運送一些用過的碗碟。

腸粉是三和其中一個最受歡迎的菜式，何繼彤表示，造腸粉沒有秘訣，要的只是下苦功，他雖然是老闆，但每天要做十幾小時，一早就要起床磨米，準備米漿來做腸粉皮，而他亦要求肉類供應商要為他提供最新鮮的食材，當然少不了因應本地顧客的口味作出調整。

何繼彤說：”我的叉燒全部要瘦的，因為在中國人的口味上，叉燒很多人不會喜歡全瘦，從我自己的角度，我食叉燒總是要有點肥肥的，但很多顧客不希望有肥肉在裏面，特別現在的人很注重身體健康，或者其他某方面，顧客多數接受叉燒是全瘦的。”

三和的食物可以說是愈來愈受歡迎，除了華人顧客外，亦受到很多非華人及遊客的青睞，何繼彤承認，生意做得越久，發覺餐廳的存在有ㄧ種傳承的責任。

何繼彤說：”就如你說的中西文化結合，因為不單只西人，好像我的女兒那些土子，土生土長的中國人，年輕的那一輩，就像食粥，粥是怎樣的，他們都不知道是什麼回事，所以我覺得有些年長的父母帶他們一些年輕的來，給他們看粥是什麼，教他們怎樣怎樣，我覺得這樣宣揚中國的飲食文化是一個幾好的事情。”

這次得到市府頒授傳統商業的名函，何繼彤認為，是對經營小生意的一種肯定，亦是令他們繼續往前的動力。

何繼彤說：”很希望這間餐館，這個故事繼續下去，讓年輕人亦知道三和，我覺得三和這個地方不單只是一個餐館，由於它這麼久歷史，見證了大地震，新移民一邊的過來，見證了很多東西，看著華埠的變遷，我想在新的環境裏能夠繼續下去。”

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