中央地鐵工程影響生意 華埠時裝店結業（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山中央地鐵工程預計比原定時間延遲10個月才完工，華埠Stockton街商戶的生意首當其衝受到影響，其中一間店鋪已經決定於本月尾結業。

香港時裝在華埠Stockon街開業了26年，不過過了8月31日，香港時裝就正式與街坊告別。

老闆李先生表示，完全是受到中央地鐵工程的影響，街上沒有泊車位，四處煙塵滾滾，根本沒有人想來買東西。



李先生說：”之前幾年根本是密封，是好天是下雨，我們都看不見，現在就算移走貨車，又說要延期近一年時間，根本這幾年的時間生意額跌了五、六成以上，對我們很影響，舊金山的小商戶來說，收入都很低。”

李先生憶述在克林頓做總統時，華埠是最興旺，店鋪的生意亦最好，不過自工程啟動以來，每個月都虧本，就算地鐵完工，都沒有信心生意會好起來。

李先生說：”沒有辦法，事實就是這樣，人是要往前看（忍多一年？）沒有了，無可能預測到明年會怎樣，就是建好地鐵，都不會說暢旺市道，因為基本上舊金山現在的收入及支出是差很遠，很多市民都是看著銀包吃飯，不會有多餘錢去消費。”

所謂”一波未平 一波又起”，李先生近日忙著整理店鋪的存貨，7月25日他將自己的小型貨車停在店舖外的黃色區域上落貨，整個過程不到一分鐘，不過就被交通局抄牌。

李先生當時已即時將車開走，不過幾日後仍然收到罰單。

李先生表示，當時曾有跟抄牌人員表明，地鐵的人說可以在店外上落貨，不過抄牌員就說，舊金山的街道是由他們負責，無人可授權給任何人在此停車。

中央地鐵的工程師准許他們泊車，但抄牌人員指這個範圍的事是屬於交通局管理，作為商戶夾在中間，他們應該怎樣做呢？

見聞旅遊老闆邵旗謙說：”我發覺他們溝通上很有問題，他們講一套做一套，完全不夾，所以為何我們要窮追猛打，問局方究竟想要怎樣，在開會時我們提出，他們說好，但到做的時間，就完全未有做得到，已經是講了一個月的時間，為什麼要現在也不行呢？”

中央地鐵工程師回應本台查詢指，幾日前收到李先生的求助，工程師答應會就李先生的罰單，親自向局方寫信，表明支持李先生。

而交通局就向受影響的商戶致歉，會提供資料讓李先生就罰單上訴，局方指商戶繼續可以在該區域上落貨，並表示會讓抄牌人員知道這個局方及商戶之間的協議。

局方亦指，為了方便商戶，會在Stockton街增加12個車位上落貨。

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