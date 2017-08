中央地鐵工程影響生意 華埠時裝店結業（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山中央地鐵工程預計比原定時間延遲10個月才完工,華埠Stockton街商戶的生意首當其衝受到影響,其中一間店鋪已經決定於本月尾結業。

香港時裝在華埠Stockon街開業了26年,不過過了8月31日,香港時裝就正式與街坊告別。

老闆李先生表示,完全是受到中央地鐵工程的影響,街上沒有泊車位,四處煙塵滾滾,根本沒有人想來買東西。



李先生說:”之前幾年根本是密封,是好天是下雨,我們都看不見,現在就算移走貨車,又說要延期近一年時間,根本這幾年的時間生意額跌了五、六成以上,對我們很影響,舊金山的小商戶來說,收入都很低。”

李先生憶述在克林頓做總統時,華埠是最興旺,店鋪的生意亦最好,不過自工程啟動以來,每個月都虧本,就算地鐵完工,都沒有信心生意會好起來。

李先生說:”沒有辦法,事實就是這樣,人是要往前看(忍多一年?)沒有了,無可能預測到明年會怎樣,就是建好地鐵,都不會說暢旺市道,因為基本上舊金山現在的收入及支出是差很遠,很多市民都是看著銀包吃飯,不會有多餘錢去消費。”

所謂”一波未平 一波又起”,李先生近日忙著整理店鋪的存貨,7月25日他將自己的小型貨車停在店舖外的黃色區域上落貨,整個過程不到一分鐘,不過就被交通局抄牌。

李先生當時已即時將車開走,不過幾日後仍然收到罰單。

李先生表示,當時曾有跟抄牌人員表明,地鐵的人說可以在店外上落貨,不過抄牌員就說,舊金山的街道是由他們負責,無人可授權給任何人在此停車。

中央地鐵的工程師准許他們泊車,但抄牌人員指這個範圍的事是屬於交通局管理,作為商戶夾在中間,他們應該怎樣做呢?

見聞旅遊老闆邵旗謙說:”我發覺他們溝通上很有問題,他們講一套做一套,完全不夾,所以為何我們要窮追猛打,問局方究竟想要怎樣,在開會時我們提出,他們說好,但到做的時間,就完全未有做得到,已經是講了一個月的時間,為什麼要現在也不行呢?”

中央地鐵工程師回應本台查詢指,幾日前收到李先生的求助,工程師答應會就李先生的罰單,親自向局方寫信,表明支持李先生。

而交通局就向受影響的商戶致歉,會提供資料讓李先生就罰單上訴,局方指商戶繼續可以在該區域上落貨,並表示會讓抄牌人員知道這個局方及商戶之間的協議。

局方亦指,為了方便商戶,會在Stockton街增加12個車位上落貨。

