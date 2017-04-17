國稅局將聘私人收債公司 代追討欠稅

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【KTSF 古琳嘉報導】

今年的報稅截止日期是4月18日，還沒有完成報稅的民眾記得要把握時間，而如果您還欠國稅局IRS的稅就要特別留意了，國稅局打算聘請私人收債公司，為他們收取拖欠已久的欠稅。

為了更有效率的收回欠稅，國稅局將改由私人收債公司，為他們向欠稅人追款，受到影響的將是長期拖欠國稅局欠稅的納稅人。

IRS將在本月對涉及的欠稅人寄發通知信，並提醒納稅人，在一開始聯繫欠稅人的時候，並不會用打電話的方式。

如果納稅人的欠稅案轉給私人收債公司處理，國稅局也會提供該公司的名字和聯絡方式，目前共有4家收債公司獲得國稅局委任，它們在與當事人交涉的時候，會以國稅局承包商的身分，其中有一家在灣區是位於Livermore的Performant。

IRS也提醒如果欠稅人遭到錯誤對待，可以向國稅局投訴。

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