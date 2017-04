國稅局將聘私人收債公司 代追討欠稅

By

【KTSF 古琳嘉報導】

今年的報稅截止日期是4月18日,還沒有完成報稅的民眾記得要把握時間,而如果您還欠國稅局IRS的稅就要特別留意了,國稅局打算聘請私人收債公司,為他們收取拖欠已久的欠稅。

為了更有效率的收回欠稅,國稅局將改由私人收債公司,為他們向欠稅人追款,受到影響的將是長期拖欠國稅局欠稅的納稅人。

IRS將在本月對涉及的欠稅人寄發通知信,並提醒納稅人,在一開始聯繫欠稅人的時候,並不會用打電話的方式。

如果納稅人的欠稅案轉給私人收債公司處理,國稅局也會提供該公司的名字和聯絡方式,目前共有4家收債公司獲得國稅局委任,它們在與當事人交涉的時候,會以國稅局承包商的身分,其中有一家在灣區是位於Livermore的Performant。

IRS也提醒如果欠稅人遭到錯誤對待,可以向國稅局投訴。

