【KTSF 吳宇斌報導】

13個關注香港民權狀況的海外華人組織,週三向國際發出請願信,呼籲國際社會關注香港公民和政治權利日益受侵害。

由13個關注香港民權狀況的海外華人組織聯署的請願信,表示香港律政司覆核刑期,改判黃之鋒、羅冠聰和周永康3人監禁6至8個月,違反中國都有份簽署的《公民權利和政治權利國際公約》中,言論自由和和平集會的條款。

聯署人要求立即無條件釋放3人,並呼籲國際社會團結,解決香港的公民和政治權利被侵犯的問題。

3名學生領袖黃之鋒、羅冠聰和周永康在香港佔領行動前,衝擊政府總部東翼前地,原本被判緩刑或社會服務令,上訴庭接納律政司申請覆核刑期,改判3人監禁6至8個月,即時入獄。

3人表明會上訴至終審法院,香港律政司發聲明,指案件無政治目的,判決後有香港市民在收押所外集會 聲援3人。

