【i-CABLE】

用錯方法可以累人累己,就好像改裝校巴一樣。

超載、超載,又是超載,全部發生在河南,先看看南陽市這輛校巴,小朋友還天真地向鏡頭,做勝利手勢,不知道自己剛身處險境。

19座載76人,何其壯觀,覺得離譜?他們根本無視公安。

又是河南,這回到周口市截查可疑麵包車,一打開門,嚇了公安一跳,7人車共載26人,他表示最近加強打擊校巴超載,發覺愈查愈多,該名危險駕駛司機已被捕,警方正向幼稚園進一步調查。

