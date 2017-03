南韓法院通過彈劾朴槿惠 成南韓首位彈劾下台總統

By

【KTSF 林佩樺報導】

南韓憲法法院8位法官一致裁定現任總統彈劾案成立,朴槿惠成為南韓史上首位被正式彈劾下台的總統。

憲法裁判所所長李正美宣布裁定時表示,朴槿惠在親信崔順實所涉入的財閥圖利過程中,提供直接或間接協助,並涉嫌隱匿事實與管制涉案人士已違反憲法,並損害民主法治秩序,因而決定予以彈劾。

彈劾案通過後,朴槿惠即刻喪失職權,並不再享有刑事豁免權,必須接受檢調搜查。

彈劾結果宣判後,街頭出現抗議浪潮,南韓警方已下達最高等級的甲級緊急令,在憲法法院、總統府青瓦台以及首爾鐘路區一帶,部署2萬多名警力,以防範可能出現的衝突。

朴槿惠現年65歲,是南韓前總統朴正熙的女兒,其母親、時任總統夫人陸英修遇刺身亡後,代替母親行使第一夫人職權,隨後父親也遭刺。

2007年她首次參選,成為南韓歷史上首位女總統。

按照南韓法律,應在60天內舉行下屆總統選舉,原定今年12月20日舉行的下任總統大選將會提早舉行。

