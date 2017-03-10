南韓法院通過彈劾朴槿惠 成南韓首位彈劾下台總統

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【KTSF 林佩樺報導】

南韓憲法法院8位法官一致裁定現任總統彈劾案成立，朴槿惠成為南韓史上首位被正式彈劾下台的總統。

憲法裁判所所長李正美宣布裁定時表示，朴槿惠在親信崔順實所涉入的財閥圖利過程中，提供直接或間接協助，並涉嫌隱匿事實與管制涉案人士已違反憲法，並損害民主法治秩序，因而決定予以彈劾。

彈劾案通過後，朴槿惠即刻喪失職權，並不再享有刑事豁免權，必須接受檢調搜查。

彈劾結果宣判後，街頭出現抗議浪潮，南韓警方已下達最高等級的甲級緊急令，在憲法法院、總統府青瓦台以及首爾鐘路區一帶，部署2萬多名警力，以防範可能出現的衝突。

朴槿惠現年65歲，是南韓前總統朴正熙的女兒，其母親、時任總統夫人陸英修遇刺身亡後，代替母親行使第一夫人職權，隨後父親也遭刺。

2007年她首次參選，成為南韓歷史上首位女總統。

按照南韓法律，應在60天內舉行下屆總統選舉，原定今年12月20日舉行的下任總統大選將會提早舉行。

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