【KTSF】

舊金山日落區週二晚發生槍擊案,造成一名男子死亡,槍手仍然在逃。

舊金山警方在週二晚9點左右接報,指在46街與Moraga街交界附近有人開槍。

警員到達現場後,發現一名男子身中多槍,失去意識,男子送院後不治。

警方暫未公佈死者身份,案中疑犯仍然在逃。

