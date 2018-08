【i-CABLE】

俄羅斯總統普京發表電視講話,在退休金改革上讓步。

普京強調勞動人口正在減少,改革刻不容緩,否則整個退休金制度將會崩潰,決定女性退休年齡由原本建議的由55歲,提升至63歲,修訂為提升至60歲,男性則維持原本建議,由60歲提高至65歲,在未來15年分階段調高。

民調結果顯示,近九成人反對提高退休年齡,普京的支持率大跌至六成四,跌至4年前俄羅斯吞併克里米亞以來最低。

