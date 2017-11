加泰約200名市長到比利時 聲援前主席普伊格德蒙特

【i-CABLE】

西班牙加泰羅尼亞地區約200名市長到比利時布魯塞爾,聲援加泰羅尼亞前主席普伊格德蒙特。伊格德蒙特強調會繼續透過民主方式爭取加泰獨立,要求西班牙政府要尊重下月加泰地區選舉的結果。

約200名加泰羅尼亞地區的市長及歐洲各地的支持者,去到比利時布魯塞爾聲援普伊格德蒙特,一邊拍掌,一邊以加泰語高呼自由。

正與獨派政黨商討合作,參加下個月加泰地方選舉的普伊格德蒙特,強調希望透過民主方式尋求獨立,敦促西班牙政府一定要尊重到時的選舉結果。

普伊格德蒙特本月17日,要就西班牙政府發出的國際逮捕令,到比利時法院出庭應訊,決定他和4名加泰前官員是否須引渡回西班牙受審。

他將自己現時的狀況,跟1940年被獨裁者佛朗哥所殺害的自治區前主席孔帕尼斯相比。

而在馬德里,西班牙國會多名反對黨派議員質疑政府處理加泰事件的手法,要求釋放被拘留的加泰前官員。

西班牙副首相德聖瑪利亞重申,政府引用憲法第 155 條接管加泰自治區,是要恢復當地的民主和法治,並在下個月舉行加泰地區選舉讓加泰民眾發聲。

