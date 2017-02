By

【KTSF 陳令楠報導】

灣區東北面一水壩出現巨型缺口,超過18萬名居民需要緊急疏散,至週一,水位有所下降,危機暫緩。

當局在週六發現位於灣區東北面,距離舊金山約150英哩的Oroville水壩,其中一條洩洪道出現一道長200呎、深30呎的缺口,隨時可能坍塌。

警方通知處於下游附近的居民即時疏散,州長布朗週日下令當局協調疏散工作,中半島Menlo Park消防局亦宣佈出動水災救援隊,前往Oroville進行協助。

水壩本身未有受破壞,相信是雨季來臨導致水庫水位上升,洩洪道受嚴重侵蝕。

Oroville湖是加州最大的人工湖之一,亦是州政府營運的,為中谷的農業以及南加州的居民及商戶供水的中心。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。