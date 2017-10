當局通過多項條例 協助北灣山火災民重建生活

By

在北灣大火疏散令撤銷後,不少居民回到自己的家園,但發現自己的房屋已經完全被燒毀,週二晚,Santa Rosa市政府通過新條例,幫助這些居民安家。

Santa Rosa市議會與Sonoma縣參議會,週二晚通過條例,目標是協助這些居民重建。

其中一項條例規定,州政府宣佈進入緊急狀態的首30日內,市內租屋及酒店的加租幅度不得超過一成,屋主亦不得驅逐現任租客。

條例亦去除房屋拆除及重建的許可證費用、容許居民在房屋原址上建迷你屋居住,或住在位於房屋原址的拖車內。

而在大火發生前,於北灣Sonoma縣居住或工作的民眾,可以向聯邦政府申請資金援助用來購買食物。

Sonoma縣政府官員表示,從週三開始,失去家園的居民與失去工作場所的僱員,可以向聯邦農業部申請援助,他們需要帶上身份證明,並出示文件證明自己在大火發生前於Sonoma縣內居住或工作。

符合資格的申請人將會收到一張禮品卡,他們可以用這張卡在參加項目的商店與農夫市場購買食物。

聯邦農業部發言人表示,受大火影響的Napa縣居民亦有資格申請,申請截止日期為11月1號。

