【KTSF】

聯邦執法部門公開一名名為”橙色山羊鬍鬚”(Orange Goatee Bandit)劫匪的圖像,他涉嫌與兩宗銀行搶劫案有關,當局呼籲民眾提供線索。

當局表示,圖中這名男子於今年12月1日,搶劫位於東灣佛利蒙市(Fremont)Paseo Padre Parkway的富國銀行,疑犯向銀行職員遞上,要求交出現金的紙條。

另外,在12月4日,疑犯用同樣的手法搶劫位於中半島Millbrae市El Camino Real的Chase銀行。

當局形容疑犯為白人男子,年約20至30歲,身高約5呎8吋,身材瘦削,臉上留有橙色的鬍鬚,左耳穿了耳環,右手刺有紋身。

任何人有疑犯相關的線索,請與舊金山FBI聯絡,電話:(415) 553-7400。

