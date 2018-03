By

【KTSF 林佩樺報導】

南加州橙縣(Orange county)縣議會週二下午一致贊成,與聯邦政府一起向庇護無證人士政策提告。

橙縣議會決定與聯邦司法部聯手,控告包括SB54在內3項加州近期簽署的庇護法違反憲法。

投贊成票的官員表示,庇護法讓執法人員無法有效將罪犯移除,對公共安全造成威脅。

橙縣本週也會加強與聯邦移民執法人員的通訊管道。

加州總檢察長Xavier Becerra回應表示,州法就是州法,加州各地區必須遵從。

本月稍早,橙縣內的城市Los Alamitos也在當地議會以4票贊成、1票反對,投票通過退出加州的庇護城市政策,聲稱庇護政策與聯邦法律和憲法衝突。

