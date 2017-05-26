大學畢業生如何處置床墊等大型垃圾（視頻）

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【KTSF 陳令楠報導】

又到畢業季，各大高校都有不少學生準備畢業搬走，對他們來說，處理不要的床墊等大型傢俱，就成了需要解決的問題，有不少學生隨街棄置床墊，不單破壞市容，更會造成衛生問題，究竟畢業生們有什麼渠道，可以好好地處理不要的床墊？

不少畢業搬走的學生，就把床墊棄置在路邊或者垃圾堆旁，學校周邊的住宅區街上隨處可見，不僅體型龐大佔據空間，上面還有各種污漬，有時還能見到蟲子在周圍爬。

這兩塊床墊看上去似乎不擋路，但在一位好心路人將其中一塊從地上搬起來之前，這兩塊床墊佔據了大部分行人道空間，路人都需要繞道而行。

加州大學柏克萊分校畢業生李嘉儀（Catherine Li）說：”覺得是有一點髒吧，有一點很不好看，因為我們柏克萊有很多怪怪的東西在地上。”

加州大學柏克萊分校畢業生楊國裕（Marvin Yang）亦說：”全年來說，你都會看到別人把他們的垃圾丟在路邊，拾荒者或其他人都不來撿，垃圾就這樣一直待在這裡，把周圍的居民居住的環境弄得一塌糊塗。”

柏克萊市政府發言人Matthai Chakko說：”去年，我們從街頭清理了大約10噸垃圾，以及處理了76個床墊。”

Chakko說：”我們市內有117,000人居住，加大柏克萊分校人數約3萬，這些都是大數字，即使學校人數占總體較少，但亦對城市有所影響。”

柏克萊市政府發言人表示，雖然綜合過去幾年來的數據分析，非法棄置大型垃圾的現象逐年好轉，但每當加大柏克萊分校每年5月的畢業季到來，學生需要搬家時，都會出現棄置大型垃圾的高峰，市府作出的懲罰亦較其他月份多。

於是市府與加大柏克萊分校合作宣傳各種大型垃圾回收方法，學校在本月初向學生發出電郵，建議需要處置大型垃圾的學生與房東或者物業經理溝通，讓他們致電市府預約大型垃圾收集服務。

但有畢業準備搬家的學生表示，未有收到郵件，故並不知道有這些回收方法，雖然他已在社交網站的二手買賣群組試圖賣掉家具，但如果在實在賣不掉的情況下，他唯一的選擇還是只能扔在垃圾箱中。

學生畢業搬家時，非法棄置大型垃圾的現象亦出現在南灣聖荷西，針對這個問題，聖荷西市政府在本月20日與27日，連續兩個週六增加免費收集服務。

大型收集車會在州立大學附近的住宅區巡邏，沿街收集棄置在街邊的大型垃圾，學生只要在本週五5點後至週六清晨6點前，將床墊或大型垃圾放在路邊即可。

聖荷西環境服務部發言人稱，這項服務是為了服務住在周邊的學生，不希望其他人濫用這個服務，學生搬家時需要處理的，不僅是大型垃圾，還有各種小型可回收垃圾。

上週六聖荷西市政府與聖荷西州立大學合作，在校內開設一日回收站活動，學生可以來捐獻自己閒置的衣物、未開封罐頭食品、用品，包括電燈泡、電池等。

有學生還捐出閒置的電器，電冰箱、微波爐、小風扇等，學生亦可以來挑選自己想要的物品。

聖荷西州立大學學生Zachery Smith說：’我覺得這很有幫助，不僅是因為我可以來捐掉一些衣服，但同時他們說，如果你想交換物品或者挑選你喜歡的衣物就來吧，我想這對於買不起衣物的學生來說很有幫助。”

這些捐出的物品有一部分是在學校內的處理站回收利用，而處理不掉的剩餘物品又怎麼辦呢？

聖荷西州立大學回收發展中心主任Bruce Olszewski說：”我們將盡力將所有東西捐出去，對於收到的未開封食物，我們會捐給學校食堂，對於我們收到的有害物質，會把它送到處理有關物質的商家，我們的活動非常接近零廢物。”

至於舊金山方面，舊金山州立大學表示，他們鼓勵畢業生將可回收物品，例如衣物、罐頭食品、以及書本等，捐贈給與校方合作的非牟利機構，減少棄置垃圾。

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