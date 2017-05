大學畢業生如何處置床墊等大型垃圾（視頻）

By

又到畢業季,各大高校都有不少學生準備畢業搬走,對他們來說,處理不要的床墊等大型傢俱,就成了需要解決的問題,有不少學生隨街棄置床墊,不單破壞市容,更會造成衛生問題,究竟畢業生們有什麼渠道,可以好好地處理不要的床墊?

不少畢業搬走的學生,就把床墊棄置在路邊或者垃圾堆旁,學校周邊的住宅區街上隨處可見,不僅體型龐大佔據空間,上面還有各種污漬,有時還能見到蟲子在周圍爬。

這兩塊床墊看上去似乎不擋路,但在一位好心路人將其中一塊從地上搬起來之前,這兩塊床墊佔據了大部分行人道空間,路人都需要繞道而行。

加州大學柏克萊分校畢業生李嘉儀(Catherine Li)說:”覺得是有一點髒吧,有一點很不好看,因為我們柏克萊有很多怪怪的東西在地上。”

加州大學柏克萊分校畢業生楊國裕(Marvin Yang)亦說:”全年來說,你都會看到別人把他們的垃圾丟在路邊,拾荒者或其他人都不來撿,垃圾就這樣一直待在這裡,把周圍的居民居住的環境弄得一塌糊塗。”

柏克萊市政府發言人Matthai Chakko說:”去年,我們從街頭清理了大約10噸垃圾,以及處理了76個床墊。”

Chakko說:”我們市內有117,000人居住,加大柏克萊分校人數約3萬,這些都是大數字,即使學校人數占總體較少,但亦對城市有所影響。”

柏克萊市政府發言人表示,雖然綜合過去幾年來的數據分析,非法棄置大型垃圾的現象逐年好轉,但每當加大柏克萊分校每年5月的畢業季到來,學生需要搬家時,都會出現棄置大型垃圾的高峰,市府作出的懲罰亦較其他月份多。

於是市府與加大柏克萊分校合作宣傳各種大型垃圾回收方法,學校在本月初向學生發出電郵,建議需要處置大型垃圾的學生與房東或者物業經理溝通,讓他們致電市府預約大型垃圾收集服務。

但有畢業準備搬家的學生表示,未有收到郵件,故並不知道有這些回收方法,雖然他已在社交網站的二手買賣群組試圖賣掉家具,但如果在實在賣不掉的情況下,他唯一的選擇還是只能扔在垃圾箱中。

學生畢業搬家時,非法棄置大型垃圾的現象亦出現在南灣聖荷西,針對這個問題,聖荷西市政府在本月20日與27日,連續兩個週六增加免費收集服務。

大型收集車會在州立大學附近的住宅區巡邏,沿街收集棄置在街邊的大型垃圾,學生只要在本週五5點後至週六清晨6點前,將床墊或大型垃圾放在路邊即可。

聖荷西環境服務部發言人稱,這項服務是為了服務住在周邊的學生,不希望其他人濫用這個服務,學生搬家時需要處理的,不僅是大型垃圾,還有各種小型可回收垃圾。

上週六聖荷西市政府與聖荷西州立大學合作,在校內開設一日回收站活動,學生可以來捐獻自己閒置的衣物、未開封罐頭食品、用品,包括電燈泡、電池等。

有學生還捐出閒置的電器,電冰箱、微波爐、小風扇等,學生亦可以來挑選自己想要的物品。

聖荷西州立大學學生Zachery Smith說:’我覺得這很有幫助,不僅是因為我可以來捐掉一些衣服,但同時他們說,如果你想交換物品或者挑選你喜歡的衣物就來吧,我想這對於買不起衣物的學生來說很有幫助。”

這些捐出的物品有一部分是在學校內的處理站回收利用,而處理不掉的剩餘物品又怎麼辦呢?

聖荷西州立大學回收發展中心主任Bruce Olszewski說:”我們將盡力將所有東西捐出去,對於收到的未開封食物,我們會捐給學校食堂,對於我們收到的有害物質,會把它送到處理有關物質的商家,我們的活動非常接近零廢物。”

至於舊金山方面,舊金山州立大學表示,他們鼓勵畢業生將可回收物品,例如衣物、罐頭食品、以及書本等,捐贈給與校方合作的非牟利機構,減少棄置垃圾。

