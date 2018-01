傳影視名人Oprah Winfrey有意出馬競選總統

By

週日晚金球獎一結束,隨即有傳言指影視界名人Oprah Winfrey有意參選總統。

在金球獎中奪得終身成就獎的Winfrey,週日在台上致詞:”新的一天升起,長久以來人們不聽不信女性,就算婦女敢對男權說真話,現在時間到了。”

就是這番話讓各界紛紛猜測,這位影視界及傳媒界名人在2020年會出馬問鼎白宮大位。

消息稱她有兩個好朋友透露,Winfrey正有此意,而她的小圈子都鼓勵她出馬,以前Winfrey也曾涉足政治,比如她曾積極為奧巴馬競選造勢,而且有特朗普的前例,多一個影視界富豪參選總統並不出奇。

網球界名人Billie Jean King就有同感,她說:”我祈求她選總統,因為多年來,積聚大把的媒體在背後,就像特朗普,這真的有助人們認識你,我認為有助當選。”

