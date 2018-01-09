傳影視名人Oprah Winfrey有意出馬競選總統

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【KTSF】

週日晚金球獎一結束，隨即有傳言指影視界名人Oprah Winfrey有意參選總統。

在金球獎中奪得終身成就獎的Winfrey，週日在台上致詞：”新的一天升起，長久以來人們不聽不信女性，就算婦女敢對男權說真話，現在時間到了。”

就是這番話讓各界紛紛猜測，這位影視界及傳媒界名人在2020年會出馬問鼎白宮大位。

消息稱她有兩個好朋友透露，Winfrey正有此意，而她的小圈子都鼓勵她出馬，以前Winfrey也曾涉足政治，比如她曾積極為奧巴馬競選造勢，而且有特朗普的前例，多一個影視界富豪參選總統並不出奇。

網球界名人Billie Jean King就有同感，她說：”我祈求她選總統，因為多年來，積聚大把的媒體在背後，就像特朗普，這真的有助人們認識你，我認為有助當選。”

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