舊金山擬設安全注射中心 反對民眾促司法部介入阻止（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山的安全注射中心法案目前在等候州長布朗簽署,而一批反對的民眾週五在舊金山的聯邦司法部大樓舉行示威集會,要求司法部介入阻止該法案實施。

加州AB186法案建議在舊金山設立一個安全注射中心,該法案早前在州參眾兩院獲得通過,現正等待州長布朗審批。

反對者要求州長布朗否決該法案,他們指法案違反聯邦法例、助長毒品全面合法化,並會令注射中心附近一帶的罪案增加等。

反對人士王偉生說:”入去吸毒注射中心走出來的人,他會否再吸毒?一定會嘛,他們開注射中心的藉口是希望針筒不要丟棄地上,但是毒友有沒有應承我們,到注射中心吸毒出來後,不會出來後再打針呢?他們只會繼續打。”

法案起草人之一的威善高認為,提案能減少濫藥過量致死的情況,防止病毒傳播、清除街道上的針筒等。

市長布里德亦都聲言支持法案,不過反對者認為,市長和議員的說法沒有理據支持。

