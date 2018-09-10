舊金山擬設安全注射中心 反對民眾促司法部介入阻止（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

舊金山的安全注射中心法案目前在等候州長布朗簽署，而一批反對的民眾週五在舊金山的聯邦司法部大樓舉行示威集會，要求司法部介入阻止該法案實施。

加州AB186法案建議在舊金山設立一個安全注射中心，該法案早前在州參眾兩院獲得通過，現正等待州長布朗審批。

反對者要求州長布朗否決該法案，他們指法案違反聯邦法例、助長毒品全面合法化，並會令注射中心附近一帶的罪案增加等。

反對人士王偉生說：”入去吸毒注射中心走出來的人，他會否再吸毒？一定會嘛，他們開注射中心的藉口是希望針筒不要丟棄地上，但是毒友有沒有應承我們，到注射中心吸毒出來後，不會出來後再打針呢？他們只會繼續打。”

法案起草人之一的威善高認為，提案能減少濫藥過量致死的情況，防止病毒傳播、清除街道上的針筒等。

市長布里德亦都聲言支持法案，不過反對者認為，市長和議員的說法沒有理據支持。

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