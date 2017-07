Noriega街藥用大麻店申請獲批 反對者誓言上訴到底（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

經過週四晚幾個小時的公眾發言時間和會議,舊金山規劃部門最終以5比1表決通過批准在日落區Noriega街2505號,開設大麻藥店的申請。

計劃在該地點開店的Apothecarium表示,預料明年開張,承諾提供中英雙語服務,又指開張前希望在日落區做推廣工作,邀請附近居民及幼兒中心的職員來參觀店鋪,解答家長的疑問。

至於被問到明年有關康樂大麻法例實施後,該大麻店會否考慮售賣康樂月途的大麻,店方就表示言之尚早。

Apothecarium大麻店發言人Eliot Dobris接受電話訪問時說:”我們正等待市府有何法例規管康樂大麻店,再行考慮是否可取,舊金山有合法大麻店已25年,並無嚴重問題,無礙全市各社區,沒理由相信在日落區就會不一樣。”

有反對者表示,將會上訴抗議到底。

太平洋法律中心李少敏(Frank Lee)說:”我們對這判決很不滿,也是大惑不解,為何一面倒情況下都以大比數落敗,首先我們會向上訴委員會上訴,如果將來有需要上法庭,初步籌算會向聯邦法庭繼續上訴。”

