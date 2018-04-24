多倫多貨車撞人疑兇被控謀殺 曾發仇視女性貼文

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【KTSF 張麗月報導】

加拿大多倫多貨車撞人案造成10死及多人受傷，疑犯週二提堂，被控以10項一級謀殺罪和13項企圖謀殺罪，警方表示，疑犯作案前，在網上貼上仇視女人的貼文 。

25歲被告Alek Minassian週二出庭，他週一涉嫌開著白色貨車，故意衝上行人路，撞死10個人，是加拿大史上最血腥的襲擊之一。

他被控10項一級謀殺罪，以及13項企圖謀殺罪。

被告過去無刑事犯罪紀錄，他與家人住在多倫多近郊的Richmond Hill，他週二出庭時面無表情，不准保釋，還押監房看管，

他父親旁聽時飲泣，顯得驚愕，對死者家人也表示道歉。

根據被告的大學同學說，被告很少與人交談，也很少社交圈的朋友，他去年也曾短暫加入加拿大陸軍部隊，只做了16天就自動退役。

警方曾到被告的家中搜查，警方表示，案中的受害人絕大部分都是女性，而警方在社交網站上找到一則被告在案發前發表的貼文，懷疑被告因為未能結交女朋友，而仇視女性。

多倫多市警局探員Graham Gibson說：”被告涉嫌在行兇前，在臉書上貼上仇視訊息 ，在他開始駕駛租來的貨車在Yonge街南行，和剷上人多的行人路前。”

對於這宗襲擊案，加拿大總理杜魯多表達哀悼，認為對國家安全並無威脅。

杜魯多說：”此刻沒理由懷疑這襲擊有任何國家安全因素，但調查繼續。”

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