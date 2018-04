多倫多貨車撞人疑兇被控謀殺 曾發仇視女性貼文

By

【KTSF 張麗月報導】

加拿大多倫多貨車撞人案造成10死及多人受傷,疑犯週二提堂,被控以10項一級謀殺罪和13項企圖謀殺罪,警方表示,疑犯作案前,在網上貼上仇視女人的貼文 。

25歲被告Alek Minassian週二出庭,他週一涉嫌開著白色貨車,故意衝上行人路,撞死10個人,是加拿大史上最血腥的襲擊之一。

他被控10項一級謀殺罪,以及13項企圖謀殺罪。

被告過去無刑事犯罪紀錄,他與家人住在多倫多近郊的Richmond Hill,他週二出庭時面無表情,不准保釋,還押監房看管,

他父親旁聽時飲泣,顯得驚愕,對死者家人也表示道歉。

根據被告的大學同學說,被告很少與人交談,也很少社交圈的朋友,他去年也曾短暫加入加拿大陸軍部隊,只做了16天就自動退役。

警方曾到被告的家中搜查,警方表示,案中的受害人絕大部分都是女性,而警方在社交網站上找到一則被告在案發前發表的貼文,懷疑被告因為未能結交女朋友,而仇視女性。

多倫多市警局探員Graham Gibson說:”被告涉嫌在行兇前,在臉書上貼上仇視訊息 ,在他開始駕駛租來的貨車在Yonge街南行,和剷上人多的行人路前。”

對於這宗襲擊案,加拿大總理杜魯多表達哀悼,認為對國家安全並無威脅。

杜魯多說:”此刻沒理由懷疑這襲擊有任何國家安全因素,但調查繼續。”

