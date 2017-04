By

【KTSF 吳倩妤報導】

有人在白宮的請願網站成立了一個網頁,名為:Chinese Lives Matters,要求白宮徹查聯航趕客事件。

請願網頁由一個署名Z.Z的人在11號開啟,目標是要在30日內收集到10萬個人的簽名,從而使白客對事件展開調查。

但網頁開啟以來,就已經有超過20萬個簽名,即表示白宮會於60日內給予申請者一個回覆。

若大家還想簽署的話,可以登陸網頁:http://petitions.whitehouse.gov,再點擊入ChineseLivesMatters專頁就可以。

