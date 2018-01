中國有消費者用支付寶查帳單導致個人資料外洩

【i-CABLE】

在微信朋友圈上,近日不少人都開心分享自己的支付寶年度帳單和朋友回顧自己過去一年用支付寶花了多少錢,花得多的都忍不住感歎自己哪來這麼多錢,花得少的也不自卑,鼓勵自己下年要繼續努力省錢。

中國內地人現時只要打開支付寶,輕輕掃一掃,過去一年花了多少錢就能清楚顯示,例如我花得最多的都是吃,不過玩歸玩,原來那個服務,魔鬼在細節,有律師週三晚上就在微博發文,提醒市民原來這頁有一行細字寫著「我同意《芝麻服務協議》」。

「芝麻信用」和支付寶一樣,都是阿里巴巴集團旗下的服務,岳屾山發現協議中寫明「芝麻信用」可讓第三方在不通知客戶的情況下,直接獲取他的信息。

協議還寫明如果用戶想撤銷,這些第三方的權限「芝麻信用」有權不支持他,還不需要承擔任何責任,而最令岳屾山感到詫異的是支付寶自動幫他默認同意了協議,他認為這樣默認許可會導致很多消費者在不知情的情況下,洩露了個人資料。

事件被揭發後,不少網民都稱自己上當了,芝麻信用立即在官方微博發表聲明,承認自己做錯了,聲明形容現在的做法愚蠢至極,目前支付寶和芝麻信用已取消了默認許可,他們強調用戶的信息安全和私隱相當於他們的生命線。

