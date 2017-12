許多家庭主婦透過社群商務在網路賺錢（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

許多女性因為工作無法陪孩子成長,有些選擇辭去工作,但希望增加收入,於是開始在”網路賺錢”,也就是大家熟悉的社群商務(Social Commerce)。

有4個小孩的陳世慧,每天的生活就像陀螺轉個不停,她曾經做過電腦工程師、房地產經紀人。

陳世慧說:”結果生了小孩以後,我就覺得我不要一天到晚上班,因為我覺得每個星期六星期天都不能跟小孩在一起,然後我們都好累,就是沒有一天可以大家在一起。”

同時每天攬鏡覺得自己變得好老,為了不想當黃臉婆,在一次使用一項護膚產品後,讓她決定走進直銷世界。

陳世慧說:”我自己有4個小孩,我不可能花錢在自己身上,那我就是看看自己賺一點錢,至少可以自己花,第一個月就賺了500元。”

像陳世慧這樣利用社群商務來賺錢的女性越來越多,簡單來說,舉凡動員親朋好友或網友一起團購,或者是利用社群網站上用戶,彼此分享資訊的行為,所衍生出來的商機都屬於社群商務。

依據Gartner的調查顯示,有 74% 的消費者會依賴社交網絡,來引導他們的採購行為。

急診室護理人員Hillary Pereira說:”第一就是社交媒體,社交媒體改變了一切,尤其是直銷這一行,你不用像過去要一家一家敲門,只要一張帖子就可以,觸及到一大票人,還有就是大家會去看朋友喜歡的產品。”

這類的賺錢方法不但時間彈性,只要有電腦就可以完成,不像過去的直銷,家裡囤積一堆產品推銷不出去。

麻醉師Panda Korman說:”完全沒有囤貨,我想要說的是在過去我的了解是,有一堆存貨,但是這個商業完全沒有,如果有人要買商品,直接到我的網站購買。”

這些女性經常定期聚會,分享直銷心得,同時也像陳世慧說的,不會因為是家庭主婦,就整天在家裡與社會脫節,更重要的是她們都覺得這是一個自我成長的機會。

陳世慧說:”意思就是說,我們離開自己的舒適區,我們也學到很多商業、網路商業、社交網站,學會很多關於如何做生意,如何對待人,如何激勵自己的團隊,還有領袖的技巧。”

Korman已經是百萬會員,她的成功祕訣是:”成功的原因就是,我自己是老闆的心態,給我和其他的人力量,基本上就是離開自己的舒適區,做你從來不認為會做的事。”

陳世慧說直銷也不是一蹴可磯,她給自己3到5年時間達成目標,這個目標是:”如果我可以賺到像我先生的收入,他就不需要壓力這麼大,因為我覺得如果我先生去其他的工作,或是做他喜歡做的事,自己創業,不用擔心還要養家,所以他可以去追求自己想要的,如果我可以賺到像他現在的薪水,會是我最快樂的。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。