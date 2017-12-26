許多家庭主婦透過社群商務在網路賺錢（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

許多女性因為工作無法陪孩子成長，有些選擇辭去工作，但希望增加收入，於是開始在”網路賺錢”，也就是大家熟悉的社群商務（Social Commerce）。

有4個小孩的陳世慧，每天的生活就像陀螺轉個不停，她曾經做過電腦工程師、房地產經紀人。

陳世慧說：”結果生了小孩以後，我就覺得我不要一天到晚上班，因為我覺得每個星期六星期天都不能跟小孩在一起，然後我們都好累，就是沒有一天可以大家在一起。”

同時每天攬鏡覺得自己變得好老，為了不想當黃臉婆，在一次使用一項護膚產品後，讓她決定走進直銷世界。

陳世慧說：”我自己有4個小孩，我不可能花錢在自己身上，那我就是看看自己賺一點錢，至少可以自己花，第一個月就賺了500元。”

像陳世慧這樣利用社群商務來賺錢的女性越來越多，簡單來說，舉凡動員親朋好友或網友一起團購，或者是利用社群網站上用戶，彼此分享資訊的行為，所衍生出來的商機都屬於社群商務。

依據Gartner的調查顯示，有 74% 的消費者會依賴社交網絡，來引導他們的採購行為。

急診室護理人員Hillary Pereira說：”第一就是社交媒體，社交媒體改變了一切，尤其是直銷這一行，你不用像過去要一家一家敲門，只要一張帖子就可以，觸及到一大票人，還有就是大家會去看朋友喜歡的產品。”

這類的賺錢方法不但時間彈性，只要有電腦就可以完成，不像過去的直銷，家裡囤積一堆產品推銷不出去。

麻醉師Panda Korman說：”完全沒有囤貨，我想要說的是在過去我的了解是，有一堆存貨，但是這個商業完全沒有，如果有人要買商品，直接到我的網站購買。”

這些女性經常定期聚會，分享直銷心得，同時也像陳世慧說的，不會因為是家庭主婦，就整天在家裡與社會脫節，更重要的是她們都覺得這是一個自我成長的機會。

陳世慧說：”意思就是說，我們離開自己的舒適區，我們也學到很多商業、網路商業、社交網站，學會很多關於如何做生意，如何對待人，如何激勵自己的團隊，還有領袖的技巧。”

Korman已經是百萬會員，她的成功祕訣是：”成功的原因就是，我自己是老闆的心態，給我和其他的人力量，基本上就是離開自己的舒適區，做你從來不認為會做的事。”

陳世慧說直銷也不是一蹴可磯，她給自己3到5年時間達成目標，這個目標是：”如果我可以賺到像我先生的收入，他就不需要壓力這麼大，因為我覺得如果我先生去其他的工作，或是做他喜歡做的事，自己創業，不用擔心還要養家，所以他可以去追求自己想要的，如果我可以賺到像他現在的薪水，會是我最快樂的。”

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