Powerball頭獎一注獨得7.59億 幸運兒在麻省

【KTSF 崔凱橋報導】

星期三開獎的Powerball彩票,由來自麻省的獎券一票獨得7.59億元頭獎。

被稱為美國歷史上第二高頭獎金額的Powerball在週三晚開獎,中獎號碼為7、26、16、23、6,Powerball號碼為4號。

中獎的彩票是由麻省Chicopee市的Pride Station & Store售出,而在公布結果時,麻省彩票局一度擺烏龍,在東岸時間凌晨2時半首先公布是由Watertown市的The Handy Variety便利店售出中獎彩票,至早上8時半才作出更正。

根據麻省彩票局的數據,中獎者獲得了北美歷史上最高單註頭獎獎金,而要抽中頭獎的機會是2億9千2百萬分之一。

中獎者可選擇分29年獲得稅前獎金7.59億元,若選擇一次性現金支付,則可獲稅前獎金4.49億元。

另外在加州,有3張彩票中得5個號碼,其中兩張是分別在灣區的Daly City Mission街6843號路段的Lucky超市,以及Milpitas市California Circle 1551路段Dixon Landing的Chevron加油站售出,第三張則出自南加州的Newport Beach。

