南灣聖荷西市Santana Row週一凌晨發生槍擊案,一人被捕。

警方週一凌晨12點45接報指,Santana Row300號路段有人開槍,警方封鎖現場調查。

警方到場後未發現任何傷者,目前尚未公布疑犯的身份。

