By

【KTSF 陳令楠報導】

灣區再發生公路槍擊案,週四傍晚,101號公路於南灣聖荷西路段發生槍擊案,一名17歲青年受傷。

加州公路巡警(CHP)表示,事發於101號公路Story Road路段的北行線,遭槍擊的黑色Acura汽車事後駛離公路,停在附近一商店前。

受傷的17歲青年事發時坐在乘客座位,身中兩槍,已送院治療,目前情況未知,司機未受傷。

警方指週四晚接近7點,一部白色Dodge汽車在公路上駛至Acura的右邊,然後車上的人向部Acura開槍。

警方正在追緝兩名涉案拉美裔疑犯,消息指,兩人當時戴著頭巾。

過去16個月,灣區公路上共發生約80宗槍擊案,大部分在東灣發生。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。