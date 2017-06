By

【KTSF】

南灣Sunnyvale市一個小型購物中心週四凌晨發生槍擊案,事件中有兩人中槍,一名21歲男子死亡。

警方於凌晨2時左右接獲舉報,指位於East Duane大街的Fair Oaks Plaza發生槍擊案,警員到場後,發現一名21歲男子中槍,當場宣告不治。

第二名中槍者則在附近停車場被發現,已送院治療,目前情況危殆,預料會生還。

警方相信案件涉及多人,目前正找尋目擊者,和看看有沒有商戶的保安攝錄機拍下行兇過程。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Sunnyvale警局,電話:(408) 730-7110。

