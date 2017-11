從Palo Alto法院逃走兩囚犯一人落網 另一人駕車逃脫

By

【KTSF】

本月初兩名從Palo Alto法院逃脫的持械行劫疑犯,其中一人已落網。

加州公路巡警(CHP)表示,週二下午約5點16分,警員在5號公路北行線,於中谷Stockton路段準備截停一部汽車時,司機並未停車,警方對其展開追逐。

不久後,汽車司機停車並逃入附近一間Walmart商場,警方將其拘捕後,確認他是早前從Palo Alto法院逃脫的其中一名疑犯Tramel McClough。

而警方確認坐在副駕駛位的男子是另一名逃犯John Bivins,CHP指,McClough棄車逃走後,Bivins坐入司機位並駕車逃走,在追逐過程中,一名CHP警員向Bivins開槍,但Bivins最終逃離現場。

警方表示,Bivins駕駛的車輛為一部1999年的福特Explorer汽車,車牌號碼為7TTY505,警方稱,如果民眾發現線索,請馬上報警,目前警方仍在調查案件。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。