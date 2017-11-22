從Palo Alto法院逃走兩囚犯一人落網 另一人駕車逃脫

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本月初兩名從Palo Alto法院逃脫的持械行劫疑犯，其中一人已落網。

加州公路巡警（CHP）表示，週二下午約5點16分，警員在5號公路北行線，於中谷Stockton路段準備截停一部汽車時，司機並未停車，警方對其展開追逐。

不久後，汽車司機停車並逃入附近一間Walmart商場，警方將其拘捕後，確認他是早前從Palo Alto法院逃脫的其中一名疑犯Tramel McClough。

而警方確認坐在副駕駛位的男子是另一名逃犯John Bivins，CHP指，McClough棄車逃走後，Bivins坐入司機位並駕車逃走，在追逐過程中，一名CHP警員向Bivins開槍，但Bivins最終逃離現場。

警方表示，Bivins駕駛的車輛為一部1999年的福特Explorer汽車，車牌號碼為7TTY505，警方稱，如果民眾發現線索，請馬上報警，目前警方仍在調查案件。

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