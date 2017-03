東灣州大附近爆警員開槍案 女子中槍亡男疑犯在逃

By

東灣Hayward市週二傍晚發生涉及警員的槍擊案,事件造成一名女子死亡,一名疑犯在逃,目前正被追緝。

佛利蒙市警員於下午5時20分左右,在Hayward市發現一輛失車,該輛失車被指涉及佛利蒙市以至灣區多地發生的持前多宗械劫案。

警方稱,警員在Carlos Bee大道25200號的City View公寓大廈外,位處加州州立大學東灣分校的附近,意圖截停車輛時,司機突然駕車撞向警車,導致兩名佛利蒙市警員受傷。

這時,警員向疑犯的汽車開槍,子彈擊中車內一名女子,汽車繼續駛出公寓範圍外,最後在Campus Drive夾Oakes Drive撞車停下。

一名男疑犯被指跑出車外,目前仍下落不明,他被指是一名非洲裔男子,身材魁梧,身高5呎10吋,蓄短髮。

車內另一名男子和第二名女子被警方拘捕,而中槍的女子即場由消防員急救,並送院治療,不久傷重死亡。

受傷的兩名佛利蒙市警員送院敷藥後已無礙,事發時,警方一度封鎖校園附近一帶的宿舍範圍,要求師生留守室內,事發期間沒有課堂受到影響,警方仍在搜查在逃男子的下落。

