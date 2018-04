By

【KTSF】

舊金山日落區一座民房上週六晚發生3級火警,造成一人死亡,一名消防員受傷。

消防部指,週六晚9點48分,日落區8街靠近Noriega街的一棟樓房起火,起火的樓房有3個地址,分別是8街1806、1808及1810號。

附近樓房的居民也被當局疏散,超過百名消防員趕到現場救火。

火勢在週日凌晨12點10分前受控,火警造成一名64歲,名叫Jessica Louis的婦女死亡,根據報道,當時鄰居嘗試救她,但她拒絕離開家園。

事件亦造成一名消防員受傷,並無生命危險。

根據本地7號台報道,火警令起火樓宇旁兩棟民宅受損,起火大樓曾經被市府指房屋建構存在安全隱患,起火原因仍在調查中。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。