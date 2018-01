By

【KTSF】

肯塔基州郊區小鎮一間高中週二早上發生槍擊案,造成一人死亡,9人受傷,涉案的15歲槍手已被捕,本案為美國今年第一宗校園槍擊案。

事發於Marshall County高中,案發時,有近百學生慌忙跑出課室逃命,消息傳出後,大批家長立即趕往學校,尋找子女。

案件中有兩人死亡,17人中槍受傷,一人被扣查,警方稱估計沒有其他人涉案,當局尚未公布槍手的身分。

警方稱,涉案槍手將會被控謀殺和企圖謀殺罪。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。