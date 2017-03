By

【i-CABLE】

中國河南濮陽縣一間小學發生人踩人事故,一人死亡,逾20人受傷

大批家長到小學門外等候消息,門外停泊多輛救護車。

事發在上午約9時,濮陽縣第三實驗小學一批學生,在考試前集體上廁所,下樓梯時出現混亂,導致人踩人,其中一名學生送院途中死亡,小學校長已被免職。

