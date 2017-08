By

【KTSF】

美國國務院週五表示,在西班牙巴塞隆那和Cambrils發生的攻擊事件中,至少有一名美國人遇害,一人受輕傷。

國務卿蒂勒森已證實死訊,並已向死者家屬致哀,他說駐巴塞隆那的美國大使館正與當地執法當局合作辨認死者,和為當地有需要的美國國民提供協助。

西班牙當局稍早表示,尚在辨認數名死者的身分。

