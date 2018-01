英首相文翠珊訪華 與李克強商討經貿合作

【i-CABLE】

英國首相文翠珊展開3天訪華行程,週三下午與中國總理李克強會面,商討經貿等合作。文翠珊表示計劃週四與中國國家主席習近平會面期間,提出香港事務及人權問題。

文翠珊抵達北京人民大會堂,總理李克強為她舉行歡迎儀式。出任首相後首次訪華,隨行人員逾五十人,大部份是商界及學術界人士。

文翠珊及李克強出席新一輪中英總理年度會晤,主要討論英國脫歐後,雙方經貿投資等合作,也有觸及人權等議題。文翠珊指願意推進一帶一路建設合作,歡迎中方擴大對英投資,二人又共同見證雙方在能源、航空、金融等簽訂合作協議。

文翠珊訪華首站先到湖北武漢,她在專機接受隨行記者訪問,稱將向主席習近平提出香港事務及人權問題。

她形容一國兩制對香港重要,希望未來繼續實行,又指這是雙方關係的基礎,相信與習近平的友好關係,可容她繼續提出有關問題。

文翠珊到過武漢大學出席教育文化交流展與學生交流,她宣佈與中方簽訂5.5億英鎊教育領域合作項目,又在黃鶴樓欣賞京劇表演。

