【KTSF 江良慧報導】

巴黎週三正式成為2024年夏季奧運的主辦城市,不過,在巴黎的慶祝活動,就因為當地大雨關係受到影響。

在灰濛蒙天空和艾菲爾鐵塔的背景下, 一群拿著雨傘的觀眾在大屏幕前收看國際奧委會在利馬宣布巴黎獲得主辦權的電視直播。

不過消息其實並不意外,巴黎和洛杉磯在早前已經和國際奧委會達成協議,讓巴黎主辦2024夏季奧運,而洛杉磯就可以得到2028年夏季奧運的主辦權。

