【i-CABLE】

健力士世界紀錄宣布日本老翁野中正造,為目前全球在世最長壽男性。

野中正造在北海道的家裡,以112年259天之齡接獲證書,他雖然行動不便,但精神很好,每天仍會閱讀報紙、看電視,說到愛好,便是吃蛋糕及泡溫泉。

野中正造曾經擔任一間有百年歷史的溫泉旅館老闆,育有兩子三女,妻子於1992年去世,目前與媳婦、孫子等一起生活。

上一位全球最年長男性是一名以色列老人,但於去年8月離世,終年113歲。

