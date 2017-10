O.J. Simpson行為良好 服刑9年後假釋出獄

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

前美式足球明星O.J. Simpson因綁架及持槍搶劫等罪名,在拉斯維加斯監獄服刑9年後,週日凌晨假釋出獄。

凌晨剛過午夜時分,OJ Simpson服刑近十年來,第一次重新呼吸自由的空氣。

現年70歲的Simpson,曾經是有名的美式足球員,因此他曾面對過的兩宗官司都受到全球的關注。

在1994年,Simpson被控殺害他的前妻,及他前妻的一名朋友,經過長時間的審訊後,Simpson最後無罪釋放。

不過到了2007年,Simpson被控在拉斯維加斯綁架及持械行劫等十項罪行,他一年後被定罪,法官將他判監33年,首9年的刑期不得假釋,Simpson自此成為當地最有名的囚犯。

消息指,Simpson在獄中的表現良好,亦有悔意,加上子女為他求情,Simpson的女兒指,希望能與爸爸一起重過新生活。

最後在今年7月份一次假釋委員會的會議上,所有委員同意讓Simpson假釋,並於週日凌晨時分低調獲釋。

有與Simpson較親近的消息來源指,Simpson首先會在拉斯維加斯重過新生活,最終的目標是搬到佛羅里達州,住在一個與他子女較接近的地方。

佛州總檢察長昨日則表示,不歡迎Simpson,認為Simpson在7月的假釋聽證會上的表現沒有悔意。

Simpson的律師則表示,相信Simpson假釋期間行為一定良好,並會遵守佛州,假釋官的所有規定。

有監獄人員在Simpson離開前叮囑Simpson”不要再回來”,然後Simpson回答”我不會再回來”。

Simpson收拾數袋的簡單的行裝,離開監獄後,登上一輛在旁等候的私家車離去,Simpson本星期內會回到當地其中一個監獄設施報到。

