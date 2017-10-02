O.J. Simpson行為良好 服刑9年後假釋出獄

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【KTSF 陳嘉琪報導】

前美式足球明星O.J. Simpson因綁架及持槍搶劫等罪名，在拉斯維加斯監獄服刑9年後，週日凌晨假釋出獄。

凌晨剛過午夜時分，OJ Simpson服刑近十年來，第一次重新呼吸自由的空氣。

現年70歲的Simpson，曾經是有名的美式足球員，因此他曾面對過的兩宗官司都受到全球的關注。

在1994年，Simpson被控殺害他的前妻，及他前妻的一名朋友，經過長時間的審訊後，Simpson最後無罪釋放。

不過到了2007年，Simpson被控在拉斯維加斯綁架及持械行劫等十項罪行，他一年後被定罪，法官將他判監33年，首9年的刑期不得假釋，Simpson自此成為當地最有名的囚犯。

消息指，Simpson在獄中的表現良好，亦有悔意，加上子女為他求情，Simpson的女兒指，希望能與爸爸一起重過新生活。

最後在今年7月份一次假釋委員會的會議上，所有委員同意讓Simpson假釋，並於週日凌晨時分低調獲釋。

有與Simpson較親近的消息來源指，Simpson首先會在拉斯維加斯重過新生活，最終的目標是搬到佛羅里達州，住在一個與他子女較接近的地方。

佛州總檢察長昨日則表示，不歡迎Simpson，認為Simpson在7月的假釋聽證會上的表現沒有悔意。

Simpson的律師則表示，相信Simpson假釋期間行為一定良好，並會遵守佛州，假釋官的所有規定。

有監獄人員在Simpson離開前叮囑Simpson”不要再回來”，然後Simpson回答”我不會再回來”。

Simpson收拾數袋的簡單的行裝，離開監獄後，登上一輛在旁等候的私家車離去，Simpson本星期內會回到當地其中一個監獄設施報到。

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