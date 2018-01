By

一艘巴拿馬大型運油船,在中國東面海域與一艘香港貨船在週六相撞,兩艘船都起火焚燒,火勢在週一尚未熄滅,運油船有可能爆炸。

上海海事局說有毒的濃煙阻礙救援工作,運油船著火之餘還有漏油,有可能爆炸沉沒。

目前已知運油船上有30名伊朗人及兩名孟加拉人失蹤,週一找到一具屍體,死者的身份未能確定,香港貨船上的21名員工全部獲救。

有關當局已加派船隻到現場協助清理,以防油污擴散。

兩艘船週六早上在距離長江出海口以東184英里的海域相撞,運油船載有13.6萬噸高輕質原油,這種原油比一般原油更易燃燒,因此著火後更易引起爆炸,如果爆炸沉船將會不易清理。

