維州白人民族主義示威失控 汽車撞人群釀一死（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】

在維珍尼亞州,白人民族主義人士週六在Charlottesville市發動示威,抗議當地政府計劃移走美國內戰時期,一名南方將軍的銅像,導致與意見相反的人激烈衝擊,州長要頒布緊急狀態令,示威期間有人開車衝進人群,造成至少一人死亡,19人受傷,另外,參與處理示威的有一架警方直升機墜毀,造成兩人死亡。

當地警方表示,肇事司機已被拘留,他現年20歲,名叫James Alex Fields Jr.,來自俄亥俄州,已被控二級謀殺罪、3項惡意傷人罪,以及一項犯案後逃離現場罪。

示威活動由週五晚開始,一直持續到週六,期間雙方示威者毆打,又以自製盾牌及旗幟等互相攻擊及推撞,不少人手持美國19世紀中內戰時期,南方的美利堅邦聯旗,與左翼陣營互相挑釁,場面失控後,當地進入緊急狀態,大批防暴警察增援及清場,呼籲群眾不要聚集,否則便是非法集會。

衝突起因是白人民族主義人士,不滿當地市府計劃移走南方邦聯的領導將軍Robert E. Lee的銅像。

另外,一架協助處理示威衝突的警方直升機,完成任務離開時,在夏洛茨維爾十多公里外一處樹林失事墜毀,機上兩名州警殉職,當局仍在調查墜機原因。

