維州白人民族主義示威失控 汽車撞人群釀一死（視頻）

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【KTSF 馮政浩報導】

在維珍尼亞州，白人民族主義人士週六在Charlottesville市發動示威，抗議當地政府計劃移走美國內戰時期，一名南方將軍的銅像，導致與意見相反的人激烈衝擊，州長要頒布緊急狀態令，示威期間有人開車衝進人群，造成至少一人死亡，19人受傷，另外，參與處理示威的有一架警方直升機墜毀，造成兩人死亡。

當地警方表示，肇事司機已被拘留，他現年20歲，名叫James Alex Fields Jr.，來自俄亥俄州，已被控二級謀殺罪、3項惡意傷人罪，以及一項犯案後逃離現場罪。

示威活動由週五晚開始，一直持續到週六，期間雙方示威者毆打，又以自製盾牌及旗幟等互相攻擊及推撞，不少人手持美國19世紀中內戰時期，南方的美利堅邦聯旗，與左翼陣營互相挑釁，場面失控後，當地進入緊急狀態，大批防暴警察增援及清場，呼籲群眾不要聚集，否則便是非法集會。

衝突起因是白人民族主義人士，不滿當地市府計劃移走南方邦聯的領導將軍Robert E. Lee的銅像。

另外，一架協助處理示威衝突的警方直升機，完成任務離開時，在夏洛茨維爾十多公里外一處樹林失事墜毀，機上兩名州警殉職，當局仍在調查墜機原因。

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