【i-CABLE】

中國人大委員長張德江發表人大常委會工作報告,表明堅決反對港獨,指人大常委會去年主動釋法,就是表明中央反對港獨的堅定立場。

這次是繼總理李克強日前首次在政府工作報告中提及「港獨沒有出路」後,中央領導人再次表明反對港獨的態度,張德江指就《基本法》第 104 條釋法,明確了宣誓擁護《基本法》、效忠特區是參選的法定要求,以及違反宣誓規定,會喪失就職資格。

