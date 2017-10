By

北灣山火來到第11日,死亡數字上升到42人,6,000棟房屋被焚毀,得到天氣的幫助,火場受控面積持續擴大。

目前橫跨Napa和Sonoma縣的Tubbs山火超過九成受控,Atlas山火以及Sonoma縣的Nuns山火,都有超過八成受控,Pocket山火有超過六成受控。

加州消防局表示,預期可以在在週五把Tubbs、Pocket、Nuns,以及Oakmont山火全面控制。

Napa縣和Sonoma縣仍然有58人失蹤,但估計這些失蹤人士應該無恙,兩縣部分學校在這個星期都會繼續停課。

