中國加強宗教管控 取締地下教會焚燒十字架聖經（視頻）

【KTSF 林佩樺報導】

中國進一步加強宗教管控,取締地下教會、禁止教徒聚會、燒十字架和焚毀聖經之外,就連合法的基督教堂天主教堂也派公安嚴管,新疆維吾爾族穆斯林也遭到大規模拘押,關進集中營接受政治洗腦,白宮正在考慮就此對中國實施制裁。

針對中國大規模拘押新疆維吾爾自治區及其他少數民族的穆斯林,美方這兩星期正在密切考慮對中國官員及公司做出制裁,包括限制向中方出售用以監視維吾爾族人的監視設備,制裁提供集中營貨物的公司,以及制裁7名中國高官。

國會兩黨議員,包括Marco Rubio,8月底開始向白宮和財政部施壓制裁中國,但據報導特朗普本人並不認同。

如果制裁真的實行,將是特朗普政府首次對中國人權問題做出行動。

中國在新疆沙漠建造幾百所拘禁營地,居留超過200萬名沒犯罪的維吾爾族穆斯林,對他們洗腦,強迫他們聽宣傳中國文化講座,和唱誦共產黨歌曲,希望讓他們不再有伊斯蘭信仰。

新疆地區共有2,400萬人口,其中過半數為穆斯林,近十多年來因為漢化政策而常發生動亂,2012年習近平上台後,對新疆的管控更進一步收緊。

中共對基督教會、天主教會的打壓也不手軟,美聯社報導,北京對基督教會的打壓,包括焚燒聖經、破壞十字架、關閉教堂和迫使基督徒簽署文件放棄信仰,週日北京最大的地下教會Zion被迫關。

