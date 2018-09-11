中國加強宗教管控 取締地下教會焚燒十字架聖經（視頻）

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【KTSF 林佩樺報導】

中國進一步加強宗教管控，取締地下教會、禁止教徒聚會、燒十字架和焚毀聖經之外，就連合法的基督教堂天主教堂也派公安嚴管，新疆維吾爾族穆斯林也遭到大規模拘押，關進集中營接受政治洗腦，白宮正在考慮就此對中國實施制裁。

針對中國大規模拘押新疆維吾爾自治區及其他少數民族的穆斯林，美方這兩星期正在密切考慮對中國官員及公司做出制裁，包括限制向中方出售用以監視維吾爾族人的監視設備，制裁提供集中營貨物的公司，以及制裁7名中國高官。

國會兩黨議員，包括Marco Rubio，8月底開始向白宮和財政部施壓制裁中國，但據報導特朗普本人並不認同。

如果制裁真的實行，將是特朗普政府首次對中國人權問題做出行動。

中國在新疆沙漠建造幾百所拘禁營地，居留超過200萬名沒犯罪的維吾爾族穆斯林，對他們洗腦，強迫他們聽宣傳中國文化講座，和唱誦共產黨歌曲，希望讓他們不再有伊斯蘭信仰。

新疆地區共有2,400萬人口，其中過半數為穆斯林，近十多年來因為漢化政策而常發生動亂，2012年習近平上台後，對新疆的管控更進一步收緊。

中共對基督教會、天主教會的打壓也不手軟，美聯社報導，北京對基督教會的打壓，包括焚燒聖經、破壞十字架、關閉教堂和迫使基督徒簽署文件放棄信仰，週日北京最大的地下教會Zion被迫關。

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